На Сході синоптики прогнозують дощ

Харків. 28 грудня. УНІАН. 28-29 грудня на території України очікується ускладнення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Криму, а 29 грудня і в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях місцями 25-30 м/с. Подекуди (крім Криму) спостерігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

28 грудня на більшій частині території України пройдуть сильні опади (на півдні та сході переважно дощ), вночі 29 грудня у північних та місцями центральних областях - сильний сніг, мокрий сніг.

Температура вночі та вдень у західних областях - 1-6° морозу, на решті території - від 3° морозу до 3° тепла; в Криму вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

По Київській області складні погодні умови: вночі сильний, вдень помірний сніг та мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби - від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві складні погодні умови: вночі сильний, вдень помірний сніг та мокрий сніг; слабке налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби близько 0°.