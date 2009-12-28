Яценюк на УТ-1 розкаже про свої переваги

Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні на телебаченні з передвиборчою агітацією виступить кандидат у Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Виступ лідера «Фронту змін» в ефірі Першого національного телеканалу транслюватиметься о 19.30.

Як повідомляв УНІАН, усі кандидати в Президенти можуть безкоштовно проводити агітацію за себе в ефірі Національної телекомпанії України у три етапи: з 23 листопада по 4 грудня, з 7 по 17 грудня та з 18 по 30 грудня. Щодня в ефірі телебачення виступають два кандидата, виступ кожного триває 10 хв.