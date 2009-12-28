Яценюк на УТ-1 розкаже про свої переваги
15:29, 28 грудня 2009Харьків
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Трансляція о 19.30
Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні на телебаченні з передвиборчою агітацією виступить кандидат у Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК.
Виступ лідера «Фронту змін» в ефірі Першого національного телеканалу транслюватиметься о 19.30.
Як повідомляв УНІАН, усі кандидати в Президенти можуть безкоштовно проводити агітацію за себе в ефірі Національної телекомпанії України у три етапи: з 23 листопада по 4 грудня, з 7 по 17 грудня та з 18 по 30 грудня. Щодня в ефірі телебачення виступають два кандидата, виступ кожного триває 10 хв.
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