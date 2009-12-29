Росія манить Україну «Русланом»

Харків. 29 грудня. УНІАН. Відновлення будівництва військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан» в Росії коштуватиме 17 мільярдів рублів. Про це, як повідомляє РІА «Новости», заявив президент Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Олексій ФЕДОРОВ. При цьому вартість одного літака становитиме близько 200 мільйонів доларів.

За словами О.ФЕДОРОВА, ОАК може почати поставки літаків Ан-124 Міністерству оборони Росії вже 2014 року. Для цього необхідно буде виконати кілька умов, серед яких - модернізація двигуна, кабіни, частини систем, а також зміна постачальників. Всього цього необхідно дотриматися для створення модернізованого Ан-124 «Руслан», вантажопідйомність якого буде збільшено з 120 до 150 тонн, а дальність польоту - до чотирьох тисяч кілометрів.

Раніше стало відомо, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив уряду включити закупівлю 20 Ан-124 у держпрограму озброєнь до 2020 року. Відповідальним за виконання програми було призначено прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА, а термін виконання - 1 червня 2010 року. Пізніше інформацію про закупівлі Ан-124 підтвердили у Міноборони. Зокрема, командувач Військово-транспортною авіацією Росії генерал-лейтенант Віктор КАЧАЛКІН 25 грудня 2009 року сказав: «Ми сподіваємося, що у 2020 році ми одержимо модернізований літак Ан-124 «Руслан».

Виробництво російсько-українських «Русланів» в Росії було зупинене у середині 1990-х років, оскільки ці літаки було визнано безперспективними - ці машини, призначені для перевезення військової техніки на великі відстані, практично не використовувалися за прямим призначенням. Раніше ОАК заявляла, що для відновлення серійного виробництва Ан-124 необхідне укладення твердого контракту з військовими на велику партію літаків - не менш як 40 машин.

За даними газети «Комерсант», отримання військового замовлення дасть змогу розпочати серійне виробництво Ан-124, проте станеться це не раніше 2015 року. Причиною такого відстрочення є завантаженість компанії «Авіастар-СП», яка і має відновити виробництво Ан-124. Зараз компанія опікується виробництвом нової модифікації пасажирського лайнера Ту-204СМ і розгортає виробництво Іл-476. Крім того, підприємство займатиметься конвертацією пасажирських Airbus A320 на вантажні.

Ан-124 є найбільшим у світі серійним транспортним літаком. Про намір влади відновити виробництво «Русланів» у Росії стало відомо на початку липня 2009 року, однак точних термінів цієї події названо не було. Ан-124 здатний розвивати швидкість до 865 кілометрів на годину.