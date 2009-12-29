Житло в Харкові трохи здешевіло

Харків. 29 грудня. УНІАН. На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир з 21 по 27 грудня 2009 року знизилася на 0,14%, або 1 дол., - до 944 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 807 дол./кв. м, найдорожчим, - Київський, де середня ціна продажу становить 1152 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Київському районі - на 0,46% (5 дол.) - до 1152 дол., Ленінському - на 0,24% (2 дол.) - до 976 дол., Дзержинському - на 0,29% (3 дол.) - до 1133 дол., Комінтернівському - на 0,17% (1 дол.) - до 848 дол. і Московському - на 0,10% (1 дол.) - до 857 дол./кв. м.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла спостерігався в Червонозаводському районі - на 0,28% (2 дол.) - до 855 дол., Орджонікідзевському - на 0,19% (2 дол.) - до 807 дол., Жовтневому - на 0,10% (1 дол.) - до 876 дол., Фрунзенському - на 0,17% (2 дол.) - до 879 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в листопаді 2009 року виросла на 2,28%, або 21 дол., - до 924 дол./кв. м, в жовтні ц.р. - виросла на 1,92%, або 17 дол., - до 903 дол./кв. м, в третьому кварталі ц.р. - на 2,39% - до 886 дол./кв. м.