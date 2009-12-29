Яценюк не бачить сенсу в «політичних колгоспах»

Харьков. 29 декабря. УНИАН. Кандидат в Президенты Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК не видит смысла в объединении так называемых демократических кандидатов на президентских выборах, но готов объединиться с теми, кто разделяет его программу и курс - вокруг идеологии создания государства.

Свою точку зрения А.ЯЦЕНЮК высказал на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о перспективе объединения демократических, реформаторских сил общества вокруг единого кандидата.

«Я не понимаю, что такое демократический кандидат. Ну, вот например ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ. Говорят, что один демократический, второй – недемократический, а они друг от друга ничем не отличаются абсолютно, ну, кроме, понятно, пола», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Поэтому, отметил он, «я сегодня бы все-таки очень четко определил то, что у каждого есть своя программа, есть свой курс – и я готов объединиться со всеми, кто разделяет мою программу и новый курс. И другого здесь нет. То есть, есть позиция, моя позиция и есть моя идеология. В рамках этой идеологии я готов двигаться – это идеология ни на год, ни на пять, ни на десять. Это идеология на десятилетия - идеология создания государства. Потому что у нас пока так государство полноценное и не создано. А любые объединительные процессы в Украине, если мне память не изменяет, еще, кажется, каневская четверка – вот с этого все началось, это политические колхозы, которые очень быстро – до выборов, как правило, иногда и после выборов, являются политическими банкротами».

В связи с этим, заявил А.ЯЦЕНЮК, он против объединительных процессов на меркантильной основе.

«Я не хотел бы таких объединительных процессов, более того, в Украине есть такая практика. Практика того, как объединяемся. Тому одно дай кресло, другому – второе кресло, третьему – «Нефтегаз», четвертому – Транснефть, пятому – Нацбанк. А когда идет вопрос - как страну и когда будем строить? – ответ - потом построим. Сначала карманы набьем, а потом будем строить страну. Поэтому я такого объединения не вижу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Свое кредо политик очертил так: «Я вижу только один путь – надо убедить избирателя. Надо убедить избирателя в первую очередь на идеологической основе, на идеологической базе – какие цели ты преследуешь, и в состоянии ли ты это реализовать, и в состоянии ли объединиться возле тебя страна. Потому что не политики строят страну, страну все-таки строят украинцы. И не думай о том, что даст тебе страна, а подумай, что ты с президентом дашь этой стане. Вот это лозунг в том числе и моей предвыборной кампании».