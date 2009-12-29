«Фронт змін» ітиме на вибори мера не «заради процесу»

Харьков. 29 декабря. УНИАН. Партия «Фронт перемен» будет принимать участие в местных и парламентских выборах, но выставлять будет только тех людей, которые прошли серьезную политическую подготовку и завоевали доверие избирателей.

Об этом сказал на пресс-конференции кандидат на пост Президента Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, будет ли его политическая сила выставлять своего кандидата на должность мэра Харькова.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, перед «Фронтом перемен» поставлена задача участвовать в выборах, но стратегия партии состоит в том, чтобы вначале воспитать будущих депутатов и парламентариев, пройти школу политики и, уже получив доверие избирателей, претендовать на должность мера либо мандат депутата.

«Конечно, задача каждой политической партии – войти во власть. Но не просто войти во власть, а потом в этой власти реализовать все, что обещано. В том числе и войти во власть на руководящие должности, в том числе и предложить своих кандидатов на мэры. Только не процесс ради процесса, а процесс ради результата. Сначала надо воспитать этого кандидата в мэры, а только потом выходить на те или иные выборы. А никак ни на оборот – сначала выставить кандидата на меры, а потом в процессе торгов сниматься, дабы поддержать того или другого», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Поэтому, подчеркнул он, «партии поставлена задача – участие в местных выборах. Для партии поставлена задача главнейшая – через школу власти воспитать тех, кто будут депутатами местных советов, через школу власти воспитать тех, кто будут депутатами и парламента Украины. И точно также чрез школу власти воспитать тех, кто могут быть мэрами. Но для этого надо заработать доверие горожан. И только после этого выставлять на должность мэра города».

Отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он идею проведения дебатов на региональном уровне, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «это интересно». «Если будут региональные дебаты, - сказал он, - я с большим удовольствием дам указания своим доверенным лицам принять участие. Только это никак не влияет на электоральную поддержку, потому что дебатировать должны кандидаты в Президенты, а не доверенные лица кандидатов в Президенты».