Курси валют у банках Харкова

Долар 7,915 - 7,96 грн.

Харків. 29 грудня. УНІАН. На 29 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,915 грн. (продаж - 7,98 грн.), євро - 11,43 грн. (11,44 грн.), Базис - 7,92 (7,98), 11,42 (11,52), Реал-банк - 7,96 (8,01), 11,42 (11,58) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 29 грудня визначив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.5000 (на 28 грудня – 796.5500) 100 EUR – 1147.3583 (на 28 грудня – 1146.8727) 10 RUR – 2.6913 (на 28 грудня – 2.7069).

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