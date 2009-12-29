У середу на Сході - сніг і вітер

Харків. 29 грудня. УНІАН. Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у північних та східних, а вдень у західних областях місцями невеликий сніг та мокрий сніг, на Закарпатті помірні опади.

На дорогах України, крім більшості районів півдня та сходу, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі та вранці на більшій частині території України, вдень у східних областях та на високогір`ї Карпат пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у центральних областях до 10° морозу; вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та у південних областях 0-5° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу (на Південному узбережжі 1-6° тепла), вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 0-3° морозу.

У Київській області у середу вночі місцями очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.