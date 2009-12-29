Девіч – найдорожчий у Металісті

Харків. 29 грудня. УНІАН. Найдорожчим серед футболістів харківського "Металіста" є Марко Девіч. Така оцінка авторитетного німецького порталу transfermarkt.de, повідомляє Kharkiv EUROз посиланням на видання Чемпіон. Девіч замикає десятку найдорожих футболістів в Україні.

Найдорожчим українським футболістом у вітчизняній Прем`єр-лізі, за даними німецького видання, є нападник київського "Динамо" Артем Мілевський, вартість футболіста становить 10 млн. євро,

Друге місце у списку посідає Андрій Шевченко. На третьому місці голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П`ятов.

Сумарна вартість 15 найкращих українських футболістів складає 72,75 млн. євро.

Минулого року цей показник складав 62,25 млн. євро.

Топ-15 найдорожчих українських футболістів Прем`єр-ліги:

1. Артем Мілевський "Динамо" - 10 млн. євро

2. Андрій Шевченко "Динамо" - 9 млн. євро

3. Андрій П`ятов "Шахтар" - 6,5 млн. євро

4. Тарас Михалик "Динамо" - 6 млн. євро

5. Євген Селезньов "Дніпро" - 5,5 млн. євро

6. Олег Гусєв "Динамо" - 4,5 млн. євро

7. Станіслав Богуш "Динамо" - 4 млн. євро

8. Сергій Назаренко "Дніпро" - 4 млн. євро

9. Олександр Гладкий "Шахтар" - 3,75 млн. євро

10. Марко Девіч "Металіст" - 3,5 млн. євро

11. Олександр Кучер "Шахтар" - 3,5 млн. євро

12. Руслан Ротань "Дніпро" - 3,5 млн. євро

13. Олексій Гай "Шахтар" - 3 млн. євро

14. Василь Кобін "Шахтар" - 3 млн. євро

15. Андрій Русол "Дніпро" - 3 млн. євро