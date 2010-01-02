Помер колишній директор заводу ім. Малишева Анатолій Гриценко

Харків. 2 січня. УНІАН. 31 грудня 2009 року на 48-му році раптово та передчасно пішов із життя депутат обласної ради, радник голови Харківської облдержадміністрації, колишній генеральний директор Державного підприємства «Завод ім. Малишева» Геннадій Гриценко.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Геннадій Дмитрович Гриценко народився 7 вересня 1962 року в с. Солониця Козельщінського району Полтавської області в сім’ї робітників. Свій трудовий шлях він розпочав в 1979 р. слюсарем-ремонтником на Галещінській біологічній фабриці.

Більшість його трудової біографії пов`язана із заводом ім. Малишева, куди він прийшов працювати після закінчення Харківського політехнічного інституту в 1987 р. На заводі він пройшов трудовий шлях від старшого майстра цеху до генерального директора одного з найбільших машинобудівних підприємств України. На цій посаді він працював з 2001 по 2006 р.

За активної участі Геннадія Гриценка та під його безпосереднім керівництвом підприємство своєчасно виконало важливий міжнародний контракт, проводились роботи по освоєнню у виробництві обладнання для нафтогазової та вугільної промисловості, нової серії дизельних двигунів для залізничного транспорту.

В 2000 р. йому було присвоєно звання «Заслужений машинобудівник України».

В 2002 р. Геннадій Гриценко захистив дисертацію на звання кадидата технічних наук, а в 2004 р. його було обрано Академіком інженерної академії України.

Керівники облдержадміністрації висловили співчуття рідним та близьким Г.Гриценка.

Похорон Г.Гриценка відбудеться 2 січня, повідомили у прес-службі.