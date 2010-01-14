Ярославський обіцяє достроково звести аеровокзал до Євро-2012

Харків. 14 січня. УНІАН. Президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив, що до кінця 2010 року планується завершити будівництво нового пасажирського терміналу в рамках реконструкції Харківського міжнародного аеропорту до ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав під час знайомства кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА з ходом реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, на сьогодні, з випередженням плану, за кошти інвестора «Нью Системс АМ» на 100% уже завершено окремі об’єкти інфраструктури нового пасажирського терміналу, зокрема, повністю споруджено каркас аеровокзалу, а також фасади і покрівлю приміщення. Нині тривають внутрішні роботи в аеровокзалі, і його готовність на початок 2010 року становить близько 40%.

«Незважаючи на кризу, робота не зупиняється, і новий термінал плануємо здати в експлуатацію до кінця цього року», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він ознайомив В.ЯНУКОВИЧА з ходом робіт на об’єктах і повідомив, що разом з цим процесом українські компанії провадять реконструкцію аеродромного комплексу аеропорту «Харків», зокрема його злітно-посадкової смуги та стоянки літаків.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, у разі його перемоги на виборах, сприяти підготовці Харкова до Євро-2012 і виконанню зобов’язань в частині державного фінансування будівництва і реконструкції об’єктів до європейського Чемпіонату.

Як раніше повідомлялося, Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, затвердженої Постановою Кабінету міністрів у лютому 2008 року, на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в 2010 році планувалося виділити з держбюджету 424,85 млн. грн., з коштів інвестора (DCH) – 182,23 млн. грн.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

На знімках: тривають роботи з реконструкції Харківського аеропорту - осінь 2009 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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