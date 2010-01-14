Янукович переплутав балаклійців з моряками

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні, виступаючи перед жителями Харківщини на мітингу в Балаклії, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переплутав назву міста, в яке він приїхав.

Звертаючись до учасників мітингу, замість «Балаклія» кандидат у Президенти сказав «Балаклава», повідомляють «Об’єктив-новини».

«Я гадаю, що ви, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, - багато представників сільських районів, які приїхали сюди в Балаклаву...».

Учасники мітингу почали поправляти свого лідера, але В.ЯНУКОВИЧ так і не виправився.

Українські видання, які облікували цю інформацію, нагадують, що раніше В.ЯНУКОВИЧ сплутав Ахматову с Ахметовым, Бабеля с Бебелем, Чорногорію з Косовим.