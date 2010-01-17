Влада Харкова проігнорувала вимогу прокурора зняти рекламу Януковича

Харків. 17 січня. УНІАН. Влада Харкова проігнорувала вимогу прокурора міста Євгена ПОПОВИЧА зняти агітацію з вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 17 січня, в день виборів глави держави, великі рекламні полотна синього кольору з портретом кандидата у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і написом «Украина для людей» залишилися висіти на висотних будинках деяких вулиць Харкова.

Зокрема, рекламні полотна видніються на будинку №4 по вул. Єлізарова та № 148/2 на одній з магістралей міста - вул. Полтавській Шлях. Знімки реклами, зроблені в день голосування, сьогодні розмістили на своїх сайтах деякі місцеві інформагентства.

Крім того, з вулиць Харкова в день голосування не зняті агітаційні плакати деяких інших кандидатів.

На наявність у Харові реклами в заборонений законом день перед голосуванням 16 січня вказали в суботу представникам влади спостерігачі ОБСЄ, повідомивши, що вони сфотографували плакати.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня прокурор Харкова Є.ПОПОВИЧ надіслав припис міському голові Михайлові ДОБКІНУ про необхідність негайно прибрати агітаційні матеріали з вулиць міста.