У Харкові суд виправдав агітацію за Януковича в день виборів
Авакову послали. Як і прокурора
Харків. 18 січня. УНІАН. Дзержинський райсуд Харкова залишив без розгляду позов голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про визнання протиправної бездіяльності стосовно розміщення передвиборчої агітації кандидата на посаду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в час, заборонений законом, а також вимогу губернатора змусити владу Харкова прибрати плакати В.ЯНУКОВИЧА з вулиць міста, яка знаходилася там в переддень 16 січня і в день голосування 17 січня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, суддя Дзержинського райсуду Харкова Сергій ЛАЗЮК умотивував свою відмову в розгляді позову тим, що подібний позов мав бути поданий не пізніше 24 години доби, що передує дню голосування.
Коментуючи ухвалу суду, А.АВАКОВ висловив подив з приводу того, як можна було говорити про порушення законодавства, яке відбулося сьогодні, ще вчора.
«Якщо ти нормальна людина, йдеш голосувати на свою ділянку, а дорогою бачиш величезні рекламні плакати ЯНУКОВИЧА - 20 на 30, причому не поодинокий випадок, а по всьому місту, то ти вважаєш це порушенням Закону про вибори. А якщо ти суддя Дзержинського району ЛАЗЮК, відомий у певних колах, то ти вважаєш, що про цей факт необхідно було заявити вчора – до початку голосування. Тобто виходить приблизно наступна парадоксальна ситуація - приходьте вчора, коли сьогодні у вас порушення. Ось такий сумний вердикт всій нашій судовій системі - не вір очам своїм», - сказав А,АВАКОВ.
За його словами, найближчим часом його юристами буде подана апеляція до Апеляційного суду. «Цікавить небагато – просто зафіксувати факт такого зухвалого порушення чинного законодавства про вибори. Мовиться не про вподобання громадян – голосуйте хоч 100 разів за свого кандидата, але поважайте Закон про вибори, поважайте себе, поважайте свою країну», - підкреслив А.АВАКОВ.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби обласної міліції, до районних підрозділів Головного управління МВС України в Харківській області на 20.00 17 січня 2010 року надійшло 37 звернень громадян (24 – по місту, 13 – по області) «за фактами порушень, пов’язаних з розміщенням агітаційних матеріалів одного з кандидатів у президенти України на території Харкова та області».
16 січня прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ надіслав припис міському голові Михайлові ДОБКІНУ про необхідність негайно прибрати агітаційні плакати кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА з вулиць міста. 17 січня на окремих будинках Харкова залишалися великі полотна з портретами В.ЯНУКОВИЧА.
17 січня до суду звернувся народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ) з приводу нереагування Харківської міськради на наявність у місті наочної виборчої агітації в заборонений законом час.