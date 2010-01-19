Майдан Свободи проведе круглий стіл за підсумками I туру

Початок о 13.40

Харків. 19 січня. УНІАН. Прес-центр «Майдан Свободи» сьогодні проведе круглий стіл за участю представників кандидатів у Президенти України, присвячений першому туру президентських виборів. Круглий стіл пройде за адресою майдан Свободи, 8, кімн. 305. Початок – о 13.40. Учасники: Андрій МОЧЕНКОВ, голова ХОО партії «Сильна Україна», Іван ВАРЧЕНКО, голова ХОО партії «Реформи і порядок», Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, голова ХОО Української народної партії, Олександр ДУБИНСЬКИЙ, начальник Харківського обласного виборчого штабу Олександра МОРОЗА. Контактний телефон 720-12-15.

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