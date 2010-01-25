Харків. 25 січня. УНІАН. У Харкові під потяг потрапила 18-річна дівчина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, подія сталася увечері 23 січня на станції «Харків-пасажирський».

За даними представника управління, дівчина потрапила під потяг «Харків-Львів», який відходив від перону. У тяжкому стані вона була доставлена в лікарню.

На даний час дівчина перебуває в реанімації міської лікарні невідкладної медичної допомоги.