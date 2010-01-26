Ющенко привітав Добкіна з днем народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА з днем народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської міськради.

«Бажаю Вам міцного здоров`я і невичерпної наснаги, щастя й добробуту, нових вагомих здобутків на посаді Харківського міського голови. Нехай родинне тепло і любов зігрівають Вас, додають життєвих сил та оптимізму, а мир і злагода завжди будуть супутниками Вашого дому», - йдеться у привітанні глави держави.

Із 40-річчям Харківського міського голову привітали також народні депутати України, колеги з інших міст України та міст-побратимів, православна церква, депутати місцевих рад.

Як інформує сайт міськради, телеграми-вітання надіслали, зокрема, губернатор Бєлгородської області (Росія) Євген САВЧЕНКО, уповноважений Верховної ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, студенти, представники інтелігенції, керівники підприємств.