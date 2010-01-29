Відставка Луценка спрямована на дезорганізацію міліції перед виборами

Харків. 29 січня. УНІАН. Відставка Міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА – продуманий піар-хід, метою якого є дезорганізація міліції перед виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на круглому столі у прес-центрі «Майдан свободи», присвяченому проблемам та викликам українській демократії у другому турі президентських виборів, висловив політолог Олександр РОМАНЮК.

«Можливо, це зроблено для того, щоб дезорганізувати міліцію у випадку фальсифікації виборів. Фальсифікації виборів можливі. Можливо, це психологічний тиск на міліцію, щоб вона не втручалася», - припустив О.РОМАНЮК.

На його думку, ці події також негативно вплинуть на діяльність Кабінету міністрів України та на імідж Юлії ТИМОШЕНКО як кандидата на посаду Президента України.

«Я вважаю, що це піар-хід, щоб показати, який поганий уряд, бо міністра знімають. Це негативно впливає на уряд, на його голову, який є кандидатом у президенти», - підкреслив О.РОМАНЮК.

О.РОМАНЮК висловив упевненість, що міліція у другому турі президентських виборів не порушуватиме закон і «займатиметься тим, чим їй належить».