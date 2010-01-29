Економ-житло в 2009 році у Харкові подешевшало на 12%

Харків. 29 січня. УНІАН. Вартість 1 кв. м економ-житла на первинному ринку Харкова в 2009 р. знизилася на 12,1% - з 6604,3 грн. до 5808 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, Харків).

Згідно з повідомленнм, вартість житла преміум-класу на первинному ринку Харкова минулого року знизилася на 22,8% - з 19094,5 грн. до 14750 грн. за 1 кв.м.

При цьому житло бізнес-класу в 2009 році знизилося в ціні на 14,4% - з 11228,9 грн. до 9614 грн./кв.м.

У компанії зазначили, що в 2009 році зниження цін було рівномірним, а минулої осені в економ-сегменті навіть намітилася тенденція невеликого зростання.

Керівник департаменту роботи з інвесторами компанії «Макрокап Девелопмент Україна» Аліна УСАЧОВА зазначила, що «економ-клас», який втратив у ціні менше за інших, був лідером по кількості операцій на харківському ринку нерухомості.

«Ті забудовники, які мали у своєму портфелі об`єкти економ-класу високого ступеня готовності, виявили найбільшу «кризостійкість». Проте розвиток цього сегменту, як і бізнес-класу багато в чому залежить від рівня іпотечної підтримки. Без кредитного підживлення попит на житло «економ» при зниженні платоспроможності населення, що триває, скорочуватиметься. До речі, саме відсутність іпотеки стала однією з головних причин зниження попиту на «бізнес-клас», - сказала вона.

Серед головних тенденцій минулого року А.УСАЧОВА назвала скорочення майже на третину числа операторів на ринку первинної нерухомості і зменшення кількості проектів у їхніх портфелях, а також зниження майже удвічі кількості об`єктів, які будуються, що вже в 2010 році спричинить певний дефіцит пропозиції.

А.УСАЧОВА вважає, що для відродження будівельної галузі, в першу чергу, необхідна стабілізація економічної ситуації в країні, а також упровадження державних програм щодо підтримки житлового будівництва для населення.