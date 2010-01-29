Погода на вихідні

Харків. 29 січня. УНІАН. У найближчі 5 днів у Харкові очікують посилення вітру, опади та ожеледицю, повідомляють «Харківські новини».

Температура повітря тим часом підвищується. Вона коливатиметься від 12° морозу у суботу, і до 4° тепла у неділю. У понеділок очікується сніг з дощем, вдень 3° тепла. А вже з вівторка на Харківщині очікується незначне похолодання до 9° морозу. Медики попереджають - різкий перепад температур може негативно вплинути на здоров’я. Як наслідок - мігрені, втома, порушення сну та навіть погіршення настрою. Щоб цього не допустити, лікарі радять виключити з раціону кофеїн та жирну їжу і замінити їх овочами та фруктами.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні сильних морозів не очікують.

30 січня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі, в Криму та Карпатах сніг, на сході місцями сильний, вдень у західній та південній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на Закарпатті помірні опади; на решті території без істотних опадів. У південній частині місцями туман; на дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; вночі у східній, вдень у західній частині південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15° морозу, на Прикарпатті - до 18°, у східних областях, Приазов`ї та на крайньому заході - 7-12° морозу; вдень - 3-8° морозу, на Закарпатті та в південних областях - близько 0°; в Криму вночі - 1-6° морозу (на Південному узбережжі - 0-3° тепла), вдень - 2-7° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 3-8° морозу.

У Києві без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 4-6° морозу.