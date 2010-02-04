Кириленко вважає, що з Аваковим розправилися за політичні погляди

Харків. 4 лютого. УНІАН. Голова партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко вважає політичною розправою висловлення недовіри голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ з боку Харківської облради

Про це йдеться у заяві В.КИРИЛЕНКА, розміщеній на офіційному сайті громадського руху «За Україну!».

«Рішення Харківської облради про недовіру голові обласної адміністрації Арсену АВАКОВУ – це політична розправа», - заявив В.КИРИЛЕНКО. - Депутати навіть не заслухали звіту голови адміністрації, бо їх цікавить не професіоналізм цієї людини, а його політична позиція».

Причиною цього рішення є те, вважає В.КИРИЛЕНКО, «що членам Партії регіонів та інших антиукраїнських сил в Харківській облраді не подобається патріотична позиція члена партії «За Україну!» АВАКОВА».

«Це рішення - ще один приклад того, як депутати місцевих рад замість вирішення нагальних господарських справ влаштовують політичні «розборки» за вказівками своїх партійних вождів. І ці «розборки» триватимуть по всій України доти, доки ми через зміну виборчої системи не заберемо місцевих депутатів у вождів і не повернемо їх виборцям», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Харківська облрада на 53-й сесії 5-го скликання висловила недовіру голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів та Комуністичної партії. За це рішення проголосувало 105 депутатів із 107 присутніх. Сам А.АВАКОВ не був присутній на сесії, депутати не заслуховували звіту губернатора. У Харківській облраді 150 депутатів, 8 фракцій. Зокрема, це «Народна опозиція» (блок Наталії ВІТРЕНКО) – 4 депутати, Партії регіонів (83) , БЮТ (20), «Наша Україна» (12), КПУ (9), Відродження (7), Віче (7), Русь – Слобожанський вибір (5).

У 2006 р. Харківська облрада висловлювала недовіру А.АВАКОВУ. Суд визнав тоді це рішення незаконним.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого харківський губернатор Арсен Аваков увійшов у правління обласної організації політичної партії «За Україну!».