Добкін гадає, що 70% харків’ян проголосує за Януковича

Харків. 4 лютого. УНІАН. Понад 70% харків’ян у другому турі виборів президента України проголосують за Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Харкові висловив керівник Харківського міського виборчого штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

«Соціологія свідчить, що місто Харків, ми сподіваємося, проголосує на рівні 70% і більше у другому турі. У абсолютній цифрі, я думаю, ще буде півмільйона виборців», - сказав М.ДОБКІН.