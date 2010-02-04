Добкін запевняє, що антиагітації проти Тимошенко в Харкові не буде

16:01, 04 лютого 2010
Харьків
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Мер показав кілька фотографій

Харків. 4 лютого. УНІАН. Протиправної агітації проти кандидата на пост президента України Юлії ТИМОШЕНКО у Харкові не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив керівник Харківського міського виборчого штабу кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

Він наголосив на неприйнятності такого способу агітування. «Ви можете звернути увагу на те, що жодного протиправного плакату проти Юлії ТИМОШЕНКО у місті немає. І я вам з відповідальністю кажу: і не буде, якщо його не виготовлять самі бютівці», - запевнив М.ДОБКІН.

Під час спілкування з журналістами він показав кілька фотографій, на яких були зафіксовані приклади незаконної антиагітації проти В.ЯНУКОВИЧА, підкресливши, що це неприйнятний метод ведення політичної боротьби.

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