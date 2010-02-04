Стадіон Металіст і УкрСиббанк готові прийняти Євро-2012 - Ярославський

Харьков. 4 февраля. УНИАН. Стадион «Металлист» и УкрСиббанк готовы принять Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил совладелец УкрСиббанка BNP Paribas Group, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH и ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ на пресс-конференции, посвященной открытию на стадионе «Металлист» нового отделения банка.

По его словам, отделения открывается специально для гостей Евро-2012, которые приедут со всей Европы, и украинских болельщиков.

«Вслед за открытием стадиона открывается отделение банка, и мы имеем целью полностью удовлетворить потребности людей, которые будут посещать город и стадион в ходе подготовки и проведения Чемпионата. География болельщиков будет расширяться, и европейцы смогут решать финансовые вопросы к Евро-2012», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ. При этом бизнесмен выразил удовлетворение, что у него «есть такой серьезный партнер как одна из крупнейших финансовых групп мира, заработавшая, в частности, в 2009 году 5 миллиардов евро».

Председатель Наблюдательного Совета Укрсиббанка BNP Paribas Group Жан-Франсуа ВАРЛЕ и начальник Восточного регионального департамента банка Геннадий ПИОНТКОВСКИЙ, принявшие участие в пресс-конференции, отметили, что «в самом центре футбольных сражений» клиентам будет предоставляться полный комплекс финансовых услуг. Они сообщили, что одной из важных особенностей нового отделения УкрСиббанка, является мини-банк, который работает круглосуточно и наряду с обычными функциями банкомата позволяет пополнять счета наличностью, погашать кредит, осуществлять денежные переводы, вносить средства на депозит без использования карты.

«УкрСиббанк основан в Харькове, и звезды логотипа BNP Paribas, известного более чем в 80 странах, приветливо встретят европейских болельщиков в ваше городе. Мы гордимся этим и рады нашему партнерству, как и гордимся своей причастностью к стадиону и Евро-2012, открытием отделения и запуском нового продукта – карты болельщика», - сказал Жан-Франсуа ВАРЛЕ.

В ближайшее время, уточнил Г.ПИОНТКОВСКИЙ, в новом отделении планируется выпустить пластиковую карточку «Карта фаната» для болельщиков ФК «Металлист» - это будет классическая банковская карточка международных платежных систем с ярким узнаваемым логотипом ФК «Металлист».

Справка УНИАН. АО «УкрСиббанк» (зарегистрирован 18 июня 1990 г). По состоянию на 01.01.2010 г.: чистые активы – 46,3 млрд. грн., капитал – 7,6 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 38,0 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 6,4 млрд. грн., средства физлиц – 9,8 млрд. грн. Региональная сеть в Украине – 750 отделений. 81,42% акций «УкрСиббанка» принадлежит BNP Paribas Group.

BNP Paribas – один из 6 крупнейших банков мира. Присутствует в Европе во всех направлениях деятельности. Занимает ведущие позиции в трех сегментах: розничный, корпоративный и инвестиционный бизнес, инвестиционные решения.

DCH – интеграционное объединение предприятий разных отраслей экономики, консолидирующее значительную часть активов бывшей группы «УкрСиб». Реализует программу подготовки Харькова к Евро-2012. Бенефициар группы DCH - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности стадиона «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».