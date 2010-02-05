Кому вигідні поправки

Харків. 5 лютого. УНІАН. Поправки до закону про вибори Президента України вигідні адміністрації президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив народний депутат України від фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Це на руку адміністрації президента для того, щоб, як я вже казав, був третій тур, а можливо, дев’ятий тур, скільки там турів буде, а Президент у цей час залишатиметься Президентом», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, поправки до Закону були ухвалені тому, що під них уже відпрацьовані схеми фальсифікацій.

«Цей закон протиснули регіонали, зроблене це не заради демократії. Як ми вважаємо, і у цьому глибоко переконані, зроблено це тому, що вже під цей закон є схеми фальсифікацій. Неможливо сьогодні говорити про чесні вибори, якщо нема чіткого розуміння паритетності в комісіях», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що сьогодні суспільство морально готове до можливих фальсифікацій. Депутат підкреслив, що у разі виявлення фактів порушень його політична сила буде оскаржувати результати другого туру.

«Я думаю, що будуть суперечливі питання і буде ще дуже багато спроб сфальсифікувати й самі вибори, і фальсифікація на фальсифікацію, і будуть вигадані речі, притягнуті за вуха різні питання. Якщо будуть зауваження, то я обов’язково і як громадянин, і як член партії, буду оскаржувати», - сказав бютівець.

О.ФЕЛЬДМАН відкинув можливість нового «майдану», зазначивши, що таке явище «може відбутися один раз».

Народний депутат підкреслив, що ухвалені поправки до закону про вибори президента України є свідченням неповаги до виборців.