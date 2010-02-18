Курси валют у банках Харкова

Долар 8,025 - 8,03 грн.

Харків. 18 лютого. УНІАН. На 18 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,026 грн. (продаж - 8,04 грн.), євро - 10,92 грн. (10,93 грн.), Базис - 8,025 (8,065), 10,85 (11,05), Реал-банк - 8,03 (8,08), 10,84 (11,12) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 18 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 800.2400 (на 17 лютого – 800.2400) 100 EUR – 1098.4094 (на 17 лютого – 1092.2476 ) 10 RUR – 2.6696 (на 17 лютого – 2.6571).

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