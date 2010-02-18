Добкіну встановлять доплату
15:24, 18 лютого 2010Харьків
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Питання винесено на чергову сесію
Харків. 18 лютого. УНІАН. 25 лютого відбудеться чергова сесія Харківської міськради.
Як повідомляє сайт міськради, розпорядження про це підписав міський голова Михайло ДОБКІН.
На порядку денному сесії – 40 питань, зокрема, про діяльність виконавчих органів у 2009 році, звіт про виконання міського бюджету-2009, про впорядкування найменувань, про внесення змін та доповнень до Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки.
тощо.
Депутати також планують розглянути питання про встановлення доплати Харківському міському голові.
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