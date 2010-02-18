Добкіну встановлять доплату

Харків. 18 лютого. УНІАН. 25 лютого відбудеться чергова сесія Харківської міськради.

Як повідомляє сайт міськради, розпорядження про це підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

На порядку денному сесії – 40 питань, зокрема, про діяльність виконавчих органів у 2009 році, звіт про виконання міського бюджету-2009, про впорядкування найменувань, про внесення змін та доповнень до Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки.

тощо.

Депутати також планують розглянути питання про встановлення доплати Харківському міському голові.