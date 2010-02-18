На Харківщині ускладнений проїзд автодорогами

Харків. 18 лютого. УНІАН. На Харківщині залишається ускладненим проїзд автодорогами.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Як і раніше ускладнений проїзд автодорогами місцевого значення у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській і Миколаївській областях.

Згідно з повідомленням, станом на ранок 18 лютого зусиллями шляховиків забезпечений проїзд автодорогами державного значення.

На зимовому утриманні доріг працюють 826 механізмів і 1315 робітників. Крім того, додатково працює 21 одиниця техніки, залучена від інших організацій.

Нагадаємо, вчора в 13 областях був ускладнений проїзд дорогами місцевого значення - в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській і Миколаївській областях, крім того, були обмеження у русі на деяких державних дорогах у Дніпропетровській області.