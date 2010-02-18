Погода на п’ятницю

Харків. 18 лютого. УНІАН. 19 лютого в Україні за прогнозами синоптиків утримається хмарна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідтрометцентрі, у південній частині, а вночі і в центральних областях пройде мокрий сніг та дощ, вночі подекуди спостерігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території місцями невеликий йтиме мокрий сніг, лише у східних областях без істотних опадів. По всій Україні очікуються тумани. На дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, на сході вночі 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, в Криму та Закарпатті 6-10°.

На Київщині буде хмарно. Місцями пройде невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.