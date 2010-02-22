У сусідів затримали біля кордону з Росією броньовану машину

Харків. 22 лютого. УНІАН. Броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) затримав наряд відділу прикордонної служби «Свеса» Сумського прикордонного загону.

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА.

За його словами, патруль зупинив БРДМ за кількасот метрів від державного кордону неподалік села Марчихіна Буда Ямпільського району Сумської області, розстеливши на його шляху засіб примусової зупинки. Намагаючись оминути «кактус», порушник застряг у снігу.

Затримана БРДМ конверсійна, озброєння на ній демонтовано. Транспортний засіб вилучено у встановленому порядку, поінформував О.ШИШКА.

Водія, громадянина України, за спробу незаконного перетину державного кордону України притягнуто до адміністративної відповідальності.