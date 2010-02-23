37% росіян погано ставляться до України, 4% українців - до Росії

Харків. 23 лютого. УНІАН. 93% опитаних в Україні добре ставляться до Росії, погано - 4%, не визначились 3% українців. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

52% опитаних у Росії добре ставляться до України, погано - 37%, не визначились 11%, це дані «Левада-Центру» (Москва), інформує КМІС.

Ситуація в Україні залишається стабільною протягом 2009 року.

У Росії, «якщо порівнювати з даними опитування в січні 2009 року, кількість тих, хто добре ставиться до України, зросла з 29% до 52%, кількість тих, хто ставиться погано, зменшилася з 62% до 37%», йдеться у прес-релізі.

55% росіян вважають, що для РФ було б краще, щоб Україна була незалежною державою та підтримувала дружні стосунки з Росією. 33% вважають за краще, щоб Україна знаходилася під економічним та політичним контролем Росії. Не змогли відповісти на запитання 12% респондентів.

«Починаючи з 2004 року, кількість тих, хто бажає економічного та політичного контролю над Україною, поступово зменшувалася. У 2004-му таких було 38%, у 2010 - 33%. З 2007 року суттєво збільшилася кількість тих, хто бажає дружніх та незалежних стосунків з Україною, - з 41% до 55%», - мовиться у прес-релізі.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки 4-13 січня 2010 року. Було опитано 2040 респондентів віком від 18 років в усіх областях, у Криму та Києві.

Дослідження «Левада-Центру» проводилося 29 січня - 1 лютого. Було опитано 1600 респондентів віком від 18 років у 127 населених пунктах.