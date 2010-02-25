Харків. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові пограбовано ювелірний магазин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні обласної міліції, пограбування сталося близько 17-ї години в магазині, розташованому в центрі міста на вулиці Сумській.

За попередніми даними, невідомий зайшов до магазину і попросив показати обручки. Потім, розбивши вітрину, забрав коштовності і швидко зник.

Міліція розшукує грабіжника.