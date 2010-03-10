В Україну повертаються морози

Харків. 10 березня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях та Приазов`ї невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, в Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя місцями 18-20°, у південних областях 8-13° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

У Криму сніг, мокрий сніг, вночі та вранці місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області у середу очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-3° морозу. У Києві температура вночі 11-13° морозу, вдень 0-2° морозу.