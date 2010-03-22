Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,96 грн.

Харків. 22 березня. УНІАН. На 22 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9552 грн. (продаж - 7,97 грн.), євро - 10,78 грн. (10,79 грн.), Базис - 7,955 (8,004), 10,73 (10,84), Реал-банк - 7,96 (8,01), 10,75 (10,85) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 22 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.0200 (на 19 березня – 797.6700) 100 EUR – 1078.4479 (на 19 березня – 1089.5216) 10 RUR – 2.7208 (на 19 березня – 2.7294).

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