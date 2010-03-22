Харківську міліцію очолив Мартинов (доповнена)

Харків. 22 березня. УНІАН. Новим начальником Головного управління МВС України в Харківській області призначений Михайло МАРТИНОВ. Він змінив на цій посаді генерал-майора міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА, який подав у відставку за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника обласної міліції сьогодні представив у Харкові перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Сергій ПОПКОВ.

Церемонія представлення пройшла в приміщенні Головного управління МВС України в Харківській області. У ній взяли участь керівники Харкова та області, зокрема губернатор Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, виконуючий обов`язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ. На збори колективу обласної міліції були запрошені також журналісти.

М.МАРТИНОВ народився 1954 р. в Харківській області. Закінчив Харківський юридичний інститут (1983 р.). В 2007 – 2008 рр. обіймав посаду начальника Харківського міського управління міліції. Депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів). З березня 2008 р. працював радником міського голови Михайла ДОБКІНА з правових питань.

На знімку: Михайло МАРТИНОВ під час представлення 22 березня.

Фото сайту Мост-Харьков