Нова влада опустить курс гривні - експерти

Харків. 22 березня. УНІАН. Уряд буде змушений попустити курс гривні, щоб наповнити бюджет, вважають експерти.

Після президентських виборів в ЗМІ почали з`являтися як тривожні повідомлення про ймовірну гіперінфляцію та знецінення національної валюти, так і обнадійливі – про те, що гривня сильна і далі зміцнюватиметься. Інститут Горшеніна провів експертне опитування щодо стабільності національної валюти у 2010 році.

Президент корпорації «Українська промислова енергетична компанія» Анатолій ГІРШФЕЛЬД переконаний, що стабільність гривні – у руках нового уряду. «Певна річ, для того, щоб «розкрутити» гіперінфляцію, багато розуму не треба. Ми були свідками того, як це було зроблено наприкінці 2008 – початку 2009 року. Коли видимих передумов для цього не було - проте курс обвалився більш, ніж на сто відсотків», - сказав він. Водночас, на думку А.ГІРШФЕЛЬДА, підстав для зміцнення гривні теж немає. «Тому що ми не маємо сьогодні стабільних процесів у розвитку нашої економіки, а тим більше - зростання. Він пов`язаний лише з певним пожвавленням ринків сировинних галузей, які, загалом, є малодохідними для України. Тому мій прогноз: оскільки іншого експортного потенціалу, окрім як сировинного, на сьогодні немає, уряд змушений опустити курс, щоб наповнити бюджет», - вважає А.ГІРШФЕЛЬД.

Він відзначив, що уряд розраховуватиме курс гривні, виходячи значною мірою з політичної доцільності. «Наближаються вибори до місцевих рад, парламентські вибори - і різке падіння курсу гривні негативно позначиться. Тому шукатимуть золоту середину для того, щоб підтримати експортні галузі, і, водночас, не розкрутити сильно процеси інфляції. Це буде розумний курс – 8,5–9 грн./дол., але не більше», - сказав А.ГІРШФЕЛЬД.

Провідний радник Європейського банку реконструкції і розвитку Антон УСОВ відзначив, що є регуляторна і монетарна політика Національного банку, яка спрямована на утримання валюти у рамках існуючого коридору, проте існують і об`єктивні чинники, які мають обов`язково вплинути на співвідношення курсу національної валюти та інших валют. «Справа у тому, що обсяг соціальних виплат на 2010 рік досить великий. Якщо я не помиляюся, йдеться про суму, еквівалентну близько двох мільярдів євро. Це перше. Друге: обсяг коштів, які держава має виплатити бізнесу - як погашення ПДВ експортерам. На даний момент ця сума коливається між двадцятьма і двадцятьма п`ятьма мільярдами гривень. Це у перерахунку за нинішнім курсом теж у межах двох мільярдів євро. Тобто ми одержуємо ситуацію, коли держава має звідкись взяти більше чотирьох мільярдів євро. Зрозуміло, що цих грошей немає у готовому вигляді», - говорить А.УСОВ. При цьому він відзначає, що «не дуже зрозуміла поки ситуація з МВФ – є настрої з боку уряду відновити співпрацю, але це з`ясується в квітні, коли вони приїдуть, і точних дат назвати не можна. Крім цього, існують ще різні корпоративні зобов`язання державні – я маю на увазі суб`єктів, що перебувають у повній державній власності, таких як «Нафтогаз України»». На його думку, все перераховане може призвести до включення друкарського верстата, що спричинить за собою негативні для національної валюти наслідки.

Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР утримався від прогнозів щодо курсу гривні у 2010 році, відзначивши лише те, що зберігати гроші на поточні витрати краще в гривні. «Якщо у вас є 1000 грн., і ви хочете їх витратити за два тижні – то тоді краще нікуди їх не класти, а потримати вдома», - сказав він. Щодо заощаджень на більш тривалий термін експерт дав стандартну рекомендацію: «Якщо ви тримаєте гроші надовго - то візьміть три частини, приблизно рівні, і покладіть їх. Тоді, якщо ви в одній втратите, в іншій ви ж і вигадаєте. Євро, долар і гривня - таке співвідношення застрахує вас від коливання валют. Проте лише не турбуйтеся, якщо якась валюта стане дешевшою – тоді інша стане дорожчою».

Глава правління «Укрсоцбанку» Борис ТИМОНЬКІН також відзначив, що для зберігання заощаджень у банку найбільш вигідна гривня, оскільки по ній найвищі процентні ставки. «На мій погляд, гривня цілком стабільна, і в майбутньому плавно укріплюватиме свої позиції. Але якщо ви все ж побоюєтеся курсових коливань – тоді вам слід розподілити ризики: бережіть половину заощаджень у гривні, а другу половину розділіть порівну між доларом і євро», - сказав експерт.