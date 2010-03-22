У вівторок на Сході потеплішає

Харків. 22 березня. УНІАН. 22 березня в Україні за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі та вранці в Україні, крім південної та східної частини, вдень на Лівобережжі пройдуть короткочасні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі в Карпатах, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень у північних та західних областях (крім Закарпаття) 6-11°, на решті території 12-17°, на півдні Одещини до 20°.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці йтиме короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі в області 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.