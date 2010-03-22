Харківська ПРП вимагає притягнути Табачника до відповідальності

Харків. 22 березня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та начальника Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з вимогою дати правову оцінку окремим публічним заявам та закликам міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА і притягнути його до відповідальності за порушення Конституції та законів України.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритому листі вказуються на те, що протягом тривалого часу вийшли десятки публікацій та окремі книги Д.ТАБАЧНИКА, у яких пропагуються, зокрема, «ідеї поділу українців на дві нації: галичан і власне українців». Як стверджує Д.ТАБАЧНИК, «перші є побічним продуктом розвитку польської та австро-угорської держав, галичани називаються «крестоносцами» та «реликтовым народцем руссо-польского пограниччя». Згідно з теорією Д.ТАБАЧНИКА, вони є меншістю, проводять антиросійську й антиукраїнську політику, нав’язують всій Україні «свою» мову, культуру, ідеологію тощо».

«И сегодня идея раскола страны может стать наиболее адекватным ответом идее галицизации, а скорее ожлобления Украины», - новдяться у зверненні слова Д.ТАБАЧНИКА з публікації «Аннигиляция «национальной идеи», розміщеній на російському сайті «Єдиное отечество» від 26.01.2008.

Автори листа звертають увагу на такі вислови Д.ТАБАЧНИКА, як: «Убежден, дополнять финансово-бюджетную федерализацию страны необходимо федерализацией гуманитарно-культурной» (стаття «Федерализм – мечта лучших из нас», тижневик «2000», №3, 2008 р). Вони вважають, що таким чином «Україні нав’язується ідея федеративного устрою, при цьому мова йде про адміністративну, фінансово-бюджетну та гуманітарно-культурну відокремленість основної частини України від Галичини».

Представники ПРП вважають, що «висловлення подібних ідей є свідомим порушенням ст.2 Конституції України, яка стверджує, що «Україна є унітарною державою», а «територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною». Автори листа вважають, що наведені ці та подібні заяви Д.ТАБАЧНИКА «зневажають права і свободи громадян України, гарантовані ст.24 Конституції», зокрема такі: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

Автори листа вказують на те, що, порушення Д.ТАБАЧНИКОМ кількох статей Конституції носять ознаки злочинів, за які передбачено покарання згідно з тими чи іншими статтями Кримінального кодексу України, а саме: ст.110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111. ККУ (державна зрада), ст. 161. ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань).

Представники ПРП наголошують при цьому, що «громадянин Д.ТАБАЧНИК на час здійснення вищезазначених дій був представником органу державної влади – депутатом Верховної Ради України, а також ігнорував численні публічні зауваження щодо неконституційності та незаконності його висловів».

У звернені до ген прокурора та керівника СБУ автори листа підкреслюють, що «захист національних інтересів в Україні досі не був ефективним», проте сподіваються, що «у цьому випадку очолювані вами структури продемонструють дієвість задекларованих виборчих гасел про наведення порядку і відновлення законності, а порушника Конституції та законів України буде притягнуто до відповідальності».