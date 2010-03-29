Динамо – Металіст 0:3

Харків. 29 березня. УНІАН. У матчі 22-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст з великим рахунком поступився столичному Динамо, повідомляє Kharkiv EURO.

Гра, що проходила в Києві на стадіоні «Динамо», завершилася з великим рахунком 3:0 на користь киян.

Гра обіцяла бути цікавою і напруженою до самого завершення, аби не прикре вилучення – на 37-й хвилині суддя показав червону картку Девічу.

Голи у киян забили: Михалик 17, Мілевський 45 (+5), 60.

Таким чином, Металісту не вдалося скоротити розрив з Динамо. Зігравши 22 матчів, харків’яни набрали 44 очки і посідають третю сходинку. Шахтар обіграв удома Арсенал (3:1) і утримує перше місце – 55 очок. У Динамо на 2 очки менше (53 очок) – друге місце.

На четвертому місці Дніпро (39 очок), яке сьогодні у Львові пригальмували Карпати – 1:0 (37 очок).

Наступну гру Металіст проведе вдома з Таврією у суботу, 3 квітня.