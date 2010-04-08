17 квітня у Харкові проведуть суботник

Кернес дав доручення

Харків. 8 квітня. УНІАН. 17 квітня у Харкові проведуть суботник. Як повідомляє сайт міськради, доручення провести загальноміський суботник дав секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС. Початок робіт – о 9.00. Відповідна вказівка керівникам районів і комунальних служб пролунала в середу під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради.

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