17 квітня у Харкові проведуть суботник
00:07, 08 квітня 2010Харьків
0 0
Кернес дав доручення
Харків. 8 квітня. УНІАН. 17 квітня у Харкові проведуть суботник.
Як повідомляє сайт міськради, доручення провести загальноміський суботник дав секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.
Початок робіт – о 9.00.
Відповідна вказівка керівникам районів і комунальних служб пролунала в середу під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter