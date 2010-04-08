Ярославський показав Платіні аеропорт

Харків. 8 квітня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ ознайомив членів делегації УЄФА на чолі з її президентом Мішелем ПЛАТІНІ з ходом реконструкції Харківського міжнародного аеропорту до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, представники УЄФА оглянули перший і другий поверхи нового пасажирського терміналу і ознайомилися з планшетами об’єктів інфраструктури Харкова (аеропорт, стадіон, спортивні бази, готелі, дороги), які готуються до Євро-2012.

М.ПЛАТІНІ заслухав короткий звіт О.ЯРОСЛАВСЬКОГО про характеристики цих об’єктів, а також подав інформацію про конкретні суми інвестицій, що вкладаються як збоку приватних інвесторів (група DCH), так і з державного та місцевих бюджетів.

Після знайомства з аеропортом делегація УЄФА відбула до стадіону «Металіст».

Разом з делегацією УЄФА у Харкові перебуває група українських урядовців, зокрема, віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, а також директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

На знімках: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ знайомить Мішеля ПЛАТІНІ з новим пасажирським терміналом Харківського аеропорту (вгорі); триває реконструкція аеродромного комплексу (внизу).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА