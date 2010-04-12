Завтра на Сході без опадів

Харків. 12 квітня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у південній частині та в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла, у північних, центральних та східних областях місцями 1-2° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів 5-8° тепла; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 17°; у Карпатах вночі 1-4° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, місцями 1-2° морозу, вдень 10-15° тепла. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.