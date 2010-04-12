УЄФА обіцяє «доступні» для українців ціни квитків на матчі Євро-2012

Харків. 12 квітня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що УЄФА має намір зробити ціни на квитки на матчі Євро-2012 доступними для кожного українця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами Б,КОЛЕСНІКОВА, під час останнього візиту до України президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ зазначив, що УЄФА виступає за те, аби ціна на квитки на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року були доступними для кожного громадянина. Віце-прем’єр додав, що відповідну вимогу М.ПЛАТІНІ поставив перед маркетинговим відділом УЄФА.

Б.КОЛЕСНІКОВ уточнив, що, вочевидь, УЄФА при формуванні цін на квитки буде виходити з рівня середньої зарплати в Україні.