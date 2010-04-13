Затверджено заступників губернатора
15:43, 13 квітня 2010Харьків
0 0
Добкін підписав розпорядження
Харків. 13 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про призначення заступників губернатора.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.
Володимир БАБАЄВ призначений першим заступником голови ОДА.
Валентин ДУЛУБ – заступником з питань життєзабезпечення
Юрій САПРОНОВ – заступником з питань економіки
Ігор ШУРМА – заступником з соціальних питань
Віталій АЛЕКСЕЙЧУК - заступником з питань АПК
Євген САВІН - заступником з питань внутрішньої політики та комунікацій
Василь ХОМА – заступником з організаційно-правових питань - керівником апарату.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter