Затверджено заступників губернатора

15:43, 13 квітня 2010
Харьків
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Добкін підписав розпорядження

Харків. 13 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про призначення заступників губернатора.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Володимир БАБАЄВ призначений першим заступником голови ОДА.

Валентин ДУЛУБ – заступником з питань життєзабезпечення

Юрій САПРОНОВ – заступником з питань економіки

Ігор ШУРМА – заступником з соціальних питань

Віталій АЛЕКСЕЙЧУК - заступником з питань АПК

Євген САВІН - заступником з питань внутрішньої політики та комунікацій

Василь ХОМА – заступником з організаційно-правових питань - керівником апарату.

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