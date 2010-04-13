Затверджено заступників губернатора

Добкін підписав розпорядження

Харків. 13 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про призначення заступників губернатора. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації. Володимир БАБАЄВ призначений першим заступником голови ОДА. Валентин ДУЛУБ – заступником з питань життєзабезпечення Юрій САПРОНОВ – заступником з питань економіки Ігор ШУРМА – заступником з соціальних питань Віталій АЛЕКСЕЙЧУК - заступником з питань АПК Євген САВІН - заступником з питань внутрішньої політики та комунікацій Василь ХОМА – заступником з організаційно-правових питань - керівником апарату.

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