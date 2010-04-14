На Харківщині син убив матір

Харків. 14 квітня. УНІАН. У селі Бондарівка Сахновщинського району син забив матір насмерть.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, труп жінки виявив її брат, який відвідував могилу родичів на місцевому кладовищі та ночував у помешканні загиблої. У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що напередодні під час уживання спиртних напоїв син загиблої учинив із матір’ю бійку, завдавши їй тілесних ушкоджень «тупим предметом». Згідно з актом експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок травматичного шоку.

Як повідомили правоохоронців сусіди загиблої, жінка 1944 року народження та її 30-річний син систематично зловживали спиртними напоями, і між ними часто виникали суперечки на ґрунті того, що «йому здавалося, що мати постійно його обдурює та випиває більше, ніж він».

Слідчим відділом Сахновщинського райвідділу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України.