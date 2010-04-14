Сьогодні Київський і Дзержинський райони залишаться без води

Харків. 14 квітня. УНІАН. Сьогодні буде обмежене водопостачання у двох районах Харкова.

Як повідомляє сайт міськради, подача води буде припинена у зв`язку з проведенням ремонту на спорудах водогону та прилеглих водопровідних мережах 14 квітня з 8.00 до 24.00 в частині Київського та Дзержинського районів.

Води не буде на території, обмеженій вул. Шевченка, вул. Саперною, вул. Інтернаціональною, вул. Молодіжною, вул. Клочківською, вул. Заводу «Комсомолець», Олексіївським водосховищем та Олексіївським лугопарком.

Телефон для довідок: 734-91-53.