Харків. 14 квітня. УНІАН. Сьогодні вночі у Харкові згоріли два автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося о 3.20 в Орджонікідзевському районі на вулиці Шариковій.

Про подію в МНС повідомили мешканці будинку № 54 і поінформували, що в їхньому дворі горіли відразу 2 авто. До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний підрозділ МНС. На момент прибуття рятівників, вогонь охопив моторні відсіки автомобілів Daewoo та ВАЗ 2104. О 3.30 вогонь був ліквідований.

Причина пожежі встановлюються.