У селі Пришиб внаслідок вибуху загинув 10-річний підліток
17:25, 14 квітня 2010Харьків
0 0
Його брат – у лікарні
Харків. 14 квітня. УНІАН. Внаслідок вибуху невідомого предмета, який стався сьогодні в селі Пришиб Балаклійського району Харківської області, загинув підліток 2000 року народження. Його старший брат (1999 р.н.) у тяжкому стані перебуває в районній лікарні.
Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, вибух стався в покинутому сільському гуртожитку.
Сигнал про нього надійшов о 15.48.
На місці події працюють оперативні групи МВС і МНС
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter