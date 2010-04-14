У селі Пришиб внаслідок вибуху загинув 10-річний підліток

Харків. 14 квітня. УНІАН. Внаслідок вибуху невідомого предмета, який стався сьогодні в селі Пришиб Балаклійського району Харківської області, загинув підліток 2000 року народження. Його старший брат (1999 р.н.) у тяжкому стані перебуває в районній лікарні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, вибух стався в покинутому сільському гуртожитку.

Сигнал про нього надійшов о 15.48.

На місці події працюють оперативні групи МВС і МНС