Металіст втрачає 2 очки у Полтаві

Харків. 19 квітня. УНІАН. У матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграв унічию з полтавською Ворсклою.

Гра, що пройшла у неділю на стадіоні ім. Бутовського, завершилася з рахунком 0:0.

Після матчу обидва тренери вказали на надзвичайно поганий стан поля в Полтаві.

Склад Металіста: Горяїнов, Бордіян, Обрадович, Гуйє, Фініньо, Шелаєв, Валяєв, Едмар, Рикун (Антонов 64), Олійник (Лисенко 82), Жажа.

Після 26 турів Металіст набрав 50 очок і утримує третє місце в Чемпіонаті.

Наступну гру харків`яни зіграють удома з донецьким Металургом.

П’ятірка лідерів виглядає так:

Динамо 26 65

Шахтар 26 65

Металіст 26 50

Дніпро 26 46

Карпати 25 42