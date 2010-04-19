Металіст втрачає 2 очки у Полтаві
00:03, 19 квітня 2010Харьків
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Наступна гра з Металургом Д
Харків. 19 квітня. УНІАН. У матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграв унічию з полтавською Ворсклою.
Гра, що пройшла у неділю на стадіоні ім. Бутовського, завершилася з рахунком 0:0.
Після матчу обидва тренери вказали на надзвичайно поганий стан поля в Полтаві.
Склад Металіста: Горяїнов, Бордіян, Обрадович, Гуйє, Фініньо, Шелаєв, Валяєв, Едмар, Рикун (Антонов 64), Олійник (Лисенко 82), Жажа.
Після 26 турів Металіст набрав 50 очок і утримує третє місце в Чемпіонаті.
Наступну гру харків`яни зіграють удома з донецьким Металургом.
П’ятірка лідерів виглядає так:
Динамо 26 65
Шахтар 26 65
Металіст 26 50
Дніпро 26 46
Карпати 25 42
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