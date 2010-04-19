Результати 26-го туру Чемпіонату України з футболу
00:20, 19 квітня 2010Харьків
0 0
Металіст збільшив відрив від Дніпра
Харків. 19 квітня. УНІАН. У неділю відбулися матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу:
Кривбас - Арсенал 0:1 (Коркишко 21)
Чорноморець - Металург Д 1:1 (Пінедо 80 - Мгуні 25)
Іллічівець - Зоря 1:0 (Ярошенко 65 пен.)
Динамо - Дніпро 2:1 (Маграо 51, Гіоане 70 - Коноплянка 18)
Шахтар - Закарпаття 1:0 (Гладкий 41)
Ворскла - Металіст 0:0.
Таким чином Динамо і Шахтар набирають по 65 очок.
Тур завершиться сьогодні матчами:
Таврія (40) - Оболонь (29)
Металург З (29) - Карпати (42)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter